Масло составляет 0,25 массы сметаны. сколько килограммов масла в 3,8 кг сметаны?
Математика
Масло составляет 0,25 массы сметаны. сколько килограммов масла в 3,8 кг сметаны?
Ответ(ы):
Гость:
1)0,25 = 1/4 (доля) - составляет масло 2)3,8/4 =0,95(кг)- масла Ответ: 0,95кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Нужно с прямой речи сделать предложения 1."I gave her the papers";Paus said 2."Christmas Day is always on 25 th December"; he said 3."I'II ...
Математика
Українська мова
Скільки в поданому вірші односкладних речень: Як на вулиці зустрінеш, То мене обходиш ти. Добре робиш! Спільним шляхом Не судилось нам іти....