Масло составляет 0,25 массы сметаны. сколько килограммов масла в 3,8 кг сметаны?

Математика
Масло составляет 0,25 массы сметаны. сколько килограммов масла в 3,8 кг сметаны?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)0,25 = 1/4 (доля) - составляет масло 2)3,8/4 =0,95(кг)- масла Ответ: 0,95кг
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