Масса 7 одинаковых ящиков с яблоками равна 280 кг .Масса пустого ящика -2 кг .Найди ма??су яблок в одном ящике

Математика
Масса 7 одинаковых ящиков с яблоками равна 280 кг .Масса пустого ящика -2 кг .Найди ма??су яблок в одном ящике
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)7×2 =14 масса всех ящиков 2)280-14=266 масса яблок 3)266÷7=38 масса яблок в одном ящике.
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