Масса 9 одинаковых банок с вишнёвым джемом равна 27кг. Масса пустой банки равна 300г. Чему равна масса джема в одной банке

Математика

Масса 9 одинаковых банок с вишнёвым джемом равна 27кг. Масса пустой банки равна 300г. Чему равна масса джема в одной банке

Автор: Гость