Масса 9 одинаковых банок с вишнёвым джемом равна 27кг. Масса пустой банки равна 300г. Чему равна масса джема в одной банке

Математика
Масса 9 одинаковых банок с вишнёвым джемом равна 27кг. Масса пустой банки равна 300г. Чему равна масса джема в одной банке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27:9=3кг - масса одной банки с джемом, теперь 3кг-300г=2700г или 2.7 кг
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