Помогите найти производную функцию

Математика
Помогите найти производную функцию
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Гость:
А4 + икс 3 = 7 х вот а что так трудно
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