Помогите найти производную функцию
Математика
Помогите найти производную функцию
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А4 + икс 3 = 7 х вот а что так трудно
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