Масса чугунной болванки 20 кг . Сколько деталей по 18 кг можно отлить из 10 болванок? Сколько чугуна останется?

Математика

Масса чугунной болванки 20 кг . Сколько деталей по 18 кг можно отлить из 10 болванок? Сколько чугуна останется?

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