Масса чугунной болванки 20 кг . Сколько деталей по 18 кг можно отлить из 10 болванок? Сколько чугуна останется?
Математика
Масса чугунной болванки 20 кг . Сколько деталей по 18 кг можно отлить из 10 болванок? Сколько чугуна останется?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 10*20 = 200кг (масса чугуна из 10 балванок)2) 200/18 = 11 деталей 2кг чугуна останется
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