В книге пронумерованы страницы с первой по сто восемьдесят третью .Сколько цифр б??ло написано при нумерации страниц?

Математика

В книге пронумерованы страницы с первой по сто восемьдесят третью .Сколько цифр б??ло написано при нумерации страниц?

Автор: Гость