В книге пронумерованы страницы с первой по сто восемьдесят третью .Сколько цифр б??ло написано при нумерации страниц?
Математика
В книге пронумерованы страницы с первой по сто восемьдесят третью .Сколько цифр б??ло написано при нумерации страниц?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180 стр . первые 3 страницы это корка, корка и название книги
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