Составьте меню как в рестаране (минимум 10 блюд) с корнем слова: -ованый-,-ёваный-. Пример:Маринованые грибы.

Гость: Гость:

1 Утка фаршированная яблоками. 2 Карп фаршированный 3 Крученики со свинины фаршированные беконом. 4 Фаршированные баклажаны. 5 Маринованные огурчики. 6 Перепёлка фаршированная вешенками. 7 Листовой салат с маринованной пальмой и печеными перцами. 8 Картофельные зразы фаршированные телятиной с соусом из раковых шеек 9 Цукини фаршированные 10 Профитроли из заварного теста фаршированные мороженным.