Запишите алгебраическую сумму со скобками и найдите её значение: 1) -41 +13 -6; 2) 29 - 14 - 19; 3) - 2,5 - 3,1 + 7; 4) 0,75 - 4 + 2,25.

Математика
Запишите алгебраическую сумму со скобками и найдите её значение: 1) -41 +13 -6; 2) 29 - 14 - 19; 3) - 2,5 - 3,1 + 7; 4) 0,75 - 4 + 2,25.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(-41+13)-6 (29-14)-19 -2,5(-31+7) либо -2,5-(3,1+7) (0,75-4)+2.25
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