Запишите алгебраическую сумму со скобками и найдите её значение: 1) -41 +13 -6; 2) 29 - 14 - 19; 3) - 2,5 - 3,1 + 7; 4) 0,75 - 4 + 2,25.

Математика

Запишите алгебраическую сумму со скобками и найдите её значение: 1) -41 +13 -6; 2) 29 - 14 - 19; 3) - 2,5 - 3,1 + 7; 4) 0,75 - 4 + 2,25.

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