Задайте вопрос к предложению She has read this book. – Has she read this book? They have never been late for their classes
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Задайте вопрос к предложению She has read this book. – Has she read this book? They have never been late for their classes
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Have they never been late for their classes?
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