Пожалуйста помогите ответить на вопрос что я узнал о лекарственных растениях
Окружающий мир
Пожалуйста помогите ответить на вопрос что я узнал о лекарственных растениях
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существует различные растения, которые являются полезными для организма.Они считаются лекраственными растениями.В давние времена, когда ещё не было аптеки, наши предки использовали их как препараты.В наши времена также их используют, но в малом количестве.В большинство случаев из них готовят лекарственные средства, которую мы получаем в аптеке.Особенно в городе.Например в давние времена листьев Валерианы использовали как седативные вещество, а сейчас в аптеке можно получать раствор или таблетки валерианы
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