Пожалуйста помогите ответить на вопрос что я узнал о лекарственных растениях

Окружающий мир
Пожалуйста помогите ответить на вопрос что я узнал о лекарственных растениях
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существует различные растения, которые являются полезными для организма.Они считаются лекраственными растениями.В давние времена, когда ещё не было аптеки, наши предки использовали их как препараты.В наши времена также их используют, но в малом количестве.В большинство случаев из них готовят лекарственные средства, которую мы получаем в аптеке.Особенно в городе.Например в давние времена листьев Валерианы использовали как седативные вещество, а сейчас в аптеке можно получать раствор или таблетки валерианы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите! Слово ПЛАСТИЛИН надо найти как можно больше слов
Ответить
Алгебра
Основание трапеции равны 3 и 9 а высота равна 5. Найдите среднюю линию этой трапеции.
Ответить
Английский язык
Помогите перевести пожалуйсто с английского на русский. Group and read the words. заранее сп??сибо
Ответить
Русский язык
Придумайте предложения по следующим схемам
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста!!! Напишите о внешнем виде Гарри Потера на английском... тип та?? коричневые волосы есть шрам только все это в виде текста прошу!!
Ответить