Придумайте предложения по следующим схемам

Гость: Гость:

Я сделаю, или она сделает. Либо я напишу, либо я расскажу. То птицы поют, то трава шелестит, то собаки рычат, то калитка скрипит. То ли зверь воет, то ли ребёнок рыдает. Не то он рычит, не то он мурлычет.