Придумайте предложения по следующим схемам
Русский язык
Придумайте предложения по следующим схемам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я сделаю, или она сделает. Либо я напишу, либо я расскажу. То птицы поют, то трава шелестит, то собаки рычат, то калитка скрипит. То ли зверь воет, то ли ребёнок рыдает. Не то он рычит, не то он мурлычет.
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