Что развивается из оплодотворенной яйцеклетки растения ?
Биология
Что развивается из оплодотворенной яйцеклетки растения ?
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Росток? Заросток? Зародыш
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