Лодка проплывает по течению реки 21 км за 3 ч. Скорость лодки против течения реки 2 к??/ч. Найдите скорость течения реки и собственную скорость лодки

Гость: Гость:

Скорость лодки по течению реки: v₁ = v + v₀, где v - собственная скорость лодки, v₀ - скорость течения реки. Скорость лодки против течения реки: v₂ = v - v₀ = 2 (км/ч) По течению реки лодка проплывает 21 км за 3 часа. Тогда: v₁ = S₁/t₁ = 21 : 3 = 7 (км/ч) { v - v₀ = 2 { v + v₀ = 7 { v = 2 + v₀ {2 + v₀ + v₀ = 7 2v₀ = 5 v₀ = 2,5 (км/ч) v = 2 + v₉ = 2 + 2,5 = 4,5 (км/ч) Ответ: скорость течения реки 2,5 км/ч, скорость лодки 4,5 км/ч