Реши задачу расстояние между городами 280 км .мотоциклист 4 часа проехал со скорост??ю 60 км/ч. оставшийся путь он ехал со скоростью 40 км/ч. сколько времени он заплатил?
Математика
Реши задачу расстояние между городами 280 км .мотоциклист 4 часа проехал со скорост??ю 60 км/ч. оставшийся путь он ехал со скоростью 40 км/ч. сколько времени он заплатил?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S= 280км U=60км/ч, 40км/ч t=4ч 1)60*4=240(км)он проехал со скоростью 60км/ч за 4 ч. 2)280-240=40(км)он проехал со скоростью 40км/ч. 3)40:40=1(ч) 4)4+1=5(ч) Ответ:5 часов
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