Реши задачу расстояние между городами 280 км .мотоциклист 4 часа проехал со скорост??ю 60 км/ч. оставшийся путь он ехал со скоростью 40 км/ч. сколько времени он заплатил?

Математика

Реши задачу расстояние между городами 280 км .мотоциклист 4 часа проехал со скорост??ю 60 км/ч. оставшийся путь он ехал со скоростью 40 км/ч. сколько времени он заплатил?

Автор: Гость