Сочинение на тему "ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА"
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Сочинение на тему "ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зима!!!Что может быть лучше!!!! Как же весело кататься на лыжах.Набираешь скорость и... кажется ты летишь по облаку!Ага а вот и кочка надо согнут сильнее ноги но... время упущено падаешь лицом вниз! Но ничего в следующий раз обязательно получится главное не сдаваться!!!
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