Сочинение на тему "ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА"

Гость: Гость:

Зима!!!Что может быть лучше!!!! Как же весело кататься на лыжах.Набираешь скорость и... кажется ты летишь по облаку!Ага а вот и кочка надо согнут сильнее ноги но... время упущено падаешь лицом вниз! Но ничего в следующий раз обязательно получится главное не сдаваться!!!