7*(1/7)^2-8*1/7 найти значение выражения
Алгебра
7*(1/7)^2-8*1/7 найти значение выражения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7*(1/7)^2-8*1/7 = 7*1/49-8/7= 7/49-8/7= 1/7-8/7=-7/7=-1
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