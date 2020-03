Помогите пожалуйста!!! Напишите о внешнем виде Гарри Потера на английском... тип та?? коричневые волосы есть шрам только все это в виде текста прошу!!

Гость: Гость:

Harry Potter in appearance — the spitting image of the father (for Sirius like the resurrected one), only his green eyes like the eyes of a mother In the film, the executor of a role Harry Potter of Daniel Radcliffe, eyes blue. Harry is small and skinny, he looks a little small for her age, with black, eternally tousled hair, a thin face and protruding knees. He wears glasses with round frames. On Harry's forehead is a famous scar in the form of lightning, which he still had from the curse, "Avada Kedavra". А вот на русском Гарри Поттер внешне — вылитый отец (для Сириуса словно воскресший друг), лишь его зелёные глаза похожи на глаза матери В фильме, у исполнителя роли Гарри Поттера Дэниела Редклиффа, глаза голубые. Гарри маленький и худой, он выглядит чуть младше своего возраста, с чёрными, вечно взъерошенными волосами, худощавым лицом и торчащими коленками. Он носит очки с круглой оправой. На лбу Гарри находится знаменитый шрам в виде молнии, который у него остался от проклятья "Авада Кедавра".