Основание трапеции равны 3 и 9 а высота равна 5. Найдите среднюю линию этой трапеции.

Алгебра
Основание трапеции равны 3 и 9 а высота равна 5. Найдите среднюю линию этой трапеции.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Средняя линия равна полусумме оснований трапеции⇒(9+3)/2=6
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