Постройте на каждой ступени гаммы секунды и терции, неустойчивые интервалы разре??ите и подпишите их. Дан пример: Ля - Си разрешается в Ля - До. Это большая секунда от первой ступени. Далее написано Си - До ( малая секунда) и...
Музыка
Постройте на каждой ступени гаммы секунды и терции, неустойчивые интервалы разре??ите и подпишите их. Дан пример: Ля - Си разрешается в Ля - До. Это большая секунда от первой ступени. Далее написано Си - До ( малая секунда) и нужно написать, во что разрешается. И дальше по плану.
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Гость:
Учусь в музыкальном училище, готова регулярно выполнять подобные задания)
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