Постройте на каждой ступени гаммы секунды и терции, неустойчивые интервалы разре??ите и подпишите их. Дан пример: Ля - Си разрешается в Ля - До. Это большая секунда от первой ступени. Далее написано Си - До ( малая секунда) и...

Музыка

Постройте на каждой ступени гаммы секунды и терции, неустойчивые интервалы разре??ите и подпишите их. Дан пример: Ля - Си разрешается в Ля - До. Это большая секунда от первой ступени. Далее написано Си - До ( малая секунда) и нужно написать, во что разрешается. И дальше по плану.

Автор: Гость