Собственная скорость экскаватора 2 м/с. Если человек будет двигаться со скоростью 5 м/с по движущемуся экскаватору в противоположном направлений , то за какое время он преодолеет расстояние 15 м

Физика
Собственная скорость экскаватора 2 м/с. Если человек будет двигаться со скоростью 5 м/с по движущемуся экскаватору в противоположном направлений , то за какое время он преодолеет расстояние 15 м
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
.................Ответ: 5сек
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Пожалуйста помогите ответить на вопрос что я узнал о лекарственных растениях
Ответить
Русский язык
Помогите! Слово ПЛАСТИЛИН надо найти как можно больше слов
Ответить
Алгебра
Основание трапеции равны 3 и 9 а высота равна 5. Найдите среднюю линию этой трапеции.
Ответить
Английский язык
Помогите перевести пожалуйсто с английского на русский. Group and read the words. заранее сп??сибо
Ответить
Русский язык
Придумайте предложения по следующим схемам
Ответить