Собственная скорость экскаватора 2 м/с. Если человек будет двигаться со скоростью 5 м/с по движущемуся экскаватору в противоположном направлений , то за какое время он преодолеет расстояние 15 м

Физика

Собственная скорость экскаватора 2 м/с. Если человек будет двигаться со скоростью 5 м/с по движущемуся экскаватору в противоположном направлений , то за какое время он преодолеет расстояние 15 м

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