В каком из этих слов суффикс не то значение что в остальных? а)солоноватый г)тепловатый д)виноватый б)лысоватый в)староватый
Русский язык
В каком из этих слов суффикс не то значение что в остальных? а)солоноватый г)тепловатый д)виноватый б)лысоватый в)староватый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ (А) В заранее нез)
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