В каком из этих слов суффикс не то значение что в остальных? а)солоноватый г)тепловатый д)виноватый б)лысоватый в)староватый

Русский язык

В каком из этих слов суффикс не то значение что в остальных? а)солоноватый г)тепловатый д)виноватый б)лысоватый в)староватый

Автор: Гость