Луна совершает полный оборот вокруг своей оси за 27,3 суток. сколько это в часах, минутах
Физика
Луна совершает полный оборот вокруг своей оси за 27,3 суток. сколько это в часах, минутах
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