Два тела брошены следующим образом: первое - вниз с начальной скоростью, второе - в??ртикально вверх. С каким ускорением будут двигаться тела? Почему?
Физика
Два тела брошены следующим образом: первое - вниз с начальной скоростью, второе - в??ртикально вверх. С каким ускорением будут двигаться тела? Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С одинаковым g=9.8 м/с2 На них действует только сила тяжести.====================
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