Два тела брошены следующим образом: первое - вниз с начальной скоростью, второе - в??ртикально вверх. С каким ускорением будут двигаться тела? Почему?

Физика

Два тела брошены следующим образом: первое - вниз с начальной скоростью, второе - в??ртикально вверх. С каким ускорением будут двигаться тела? Почему?

Автор: Гость