Какова главная цель была у франциск ассизский
История
Какова главная цель была у франциск ассизский
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Франциск Ассизский (1181–1226) — католический святой. Проповедник святой бедности как формы любви к Богу, называвший себя скоморохом Бога. Основатель ордена францисканцев.
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