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ЧТО ТАКОЕ ПЛАН МЕСТНОСТИ?
География
ЧТО ТАКОЕ ПЛАН МЕСТНОСТИ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чертёж небольшого участка местности в крупном масштабе
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