масса дыни не меньше 4 кг но не больше 6 кг.масса арбуза не меньше 8 кг но не больше 10кг .отцените массу дыни и массу арбуза
Математика
масса дыни не меньше 4 кг но не больше 6 кг.масса арбуза не меньше 8 кг но не больше 10кг .отцените массу дыни и массу арбуза
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если масса дыни не меньше 4 кг и не больше 6 кг, то получается масса равна 5 кг; и если масса арбуза не меньше 8 кг и не больше 10 кг, значит масса равна 9 кг.
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