Туристы были в пути 3часа 20 мин.Одну 5 часть этого времини они готовили еду,одну 8 часть оставшегося времини-любовались водопадом.Сколько времини туристы любовались водопадом?? РЕШИТЕ ЗАДАЧУ ЗА 10-15 МИНУТ У МЕНЯ ЩАС УРОК КОНЧ...

Математика
Туристы были в пути 3часа 20 мин.Одну 5 часть этого времини они готовили еду,одну 8 часть оставшегося времини-любовались водопадом.Сколько времини туристы любовались водопадом?? РЕШИТЕ ЗАДАЧУ ЗА 10-15 МИНУТ У МЕНЯ ЩАС УРОК КОНЧИТСЯ((( ЗАРАНИЕ СПАСИБО
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 ч.20 мин.=200 мин. 1) 200:5=40 (мин.) - готовили еду 2) 200-40=160 (мин.) - время, не занятое приготовлением пищи 3) 160:8=20 (мин.) Ответ: туристы любовались водопадом 20 минут.
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