Туристы были в пути 3часа 20 мин.Одну 5 часть этого времини они готовили еду,одну 8 часть оставшегося времини-любовались водопадом.Сколько времини туристы любовались водопадом?? РЕШИТЕ ЗАДАЧУ ЗА 10-15 МИНУТ У МЕНЯ ЩАС УРОК КОНЧ...

Математика

Туристы были в пути 3часа 20 мин.Одну 5 часть этого времини они готовили еду,одну 8 часть оставшегося времини-любовались водопадом.Сколько времини туристы любовались водопадом?? РЕШИТЕ ЗАДАЧУ ЗА 10-15 МИНУТ У МЕНЯ ЩАС УРОК КОНЧИТСЯ((( ЗАРАНИЕ СПАСИБО

Автор: Гость