Поставь к условию вопрос и реши задачу. 24 туриста поплыли вдоль берега на катере, а остальные заполнили три шестиместные лодки.
Математика
Поставь к условию вопрос и реши задачу. 24 туриста поплыли вдоль берега на катере, а остальные заполнили три шестиместные лодки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сколько туристов всего было или плыло? 3*6=18 туристов плыли на лодках 24+18=42 туриста было всего
Гость:
24 туриста поплыли вдоль берега на катере, а остальные заполнили три шестиместные лодки. Сколько всего было туристов? 3*6=18 18+24=42 Ответ: 42 туриста
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