Найти углы образованные при пересечении двух параллельных прямых секущей с если один из углов на 70 градусов больше другого
Геометрия
Найти углы образованные при пересечении двух параллельных прямых секущей с если один из углов на 70 градусов больше другого
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. линии параллельны и пересекаются секущей, то сумма углов будлет равна 180 градусов. Возьмем меньший угол за х, больший х+70. Получаем уравнение х+х+70=180 Решим его. 2х=110 х=55 - меньший угол. 55+70=125 - больший угол. Ответ: 55 и 125 градусов Надеюсь, лучший=)
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