Маша прочитала 132 страницы книги.Она прочитала на 10% больше,чем ей осталось прочитать.Сколько страниц в книге?

Математика

Маша прочитала 132 страницы книги.Она прочитала на 10% больше,чем ей осталось прочитать.Сколько страниц в книге?

Автор: Гость