Маша прочитала 132 страницы книги.Она прочитала на 10% больше,чем ей осталось прочитать.Сколько страниц в книге?
Математика
Маша прочитала 132 страницы книги.Она прочитала на 10% больше,чем ей осталось прочитать.Сколько страниц в книге?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
132*0.9+132=120+132=252. все просто;)
Гость:
100%-х 110%-132 100/110=х/132 110*х=100*132 х=100*132/110 х=120страниц 120+132=252 страницы
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