Пипетки с диаметрами 1,2 мм и 0,8 мм содержат равные количества одной и той же жидкости. В какой из пипеток будет большее количество капель? Во сколько раз?

Т.к. пипетки имеют форму цилиндра, то их объем вычисляется по форумле S(осн.)*h - площадь основания на высоту. r=D\2 S(осн.) = n(r^2) Тогда V1 = n(0.6^2)*h=0.36n*h V2 = n (0.4^2)*h=0.16n*h Таким образом, 0.36\0.16= 2.25 - во столько раз количество капель в первой пипетке будет больше

Гость: Гость:

Объемы капель будут относиться как кубы радиусов. Соответственно из пипетки с диаметром 0,8 мм получится в 1,5^3 = 3,375 раз больше капель, чем из пипетки с диаметром 1,2 мм. Ответ: больше капель - в пипетке с диаметром 0,8 мм; в 3,375 раза.