в однородное магнитное поле индукцией 1,5 Тл помещен проводник с током перпендикулярно линиям магнитной индукции. сила Ампера, дейсивующая на проводник, равна 9 H, сила тока в проводнике 10 А. чему равна длина проводника?

Физика
в однородное магнитное поле индукцией 1,5 Тл помещен проводник с током перпендикулярно линиям магнитной индукции. сила Ампера, дейсивующая на проводник, равна 9 H, сила тока в проводнике 10 А. чему равна длина проводника?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По закону Ампера: F = B*I*L Отсюда находим длину проводника: L = F/(BI) = 9/(1,5*10) = 0,6 м. Ответ: 0,6 м.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
предложение со словом гремело
Ответить
Математика
б) в прошлом году фермер джон собрал со своего поля 8ц овощей и отвез их на ярмарку на 4 подводах.в этом году он собрал 9ц овощей.сколько таки...
Ответить
Математика
Применяя правило Лопиталя, вычислить предел [latex]\lim_{x \to \0} \frac{e^{2x}-cosx-sin2x}{x^{2}}[/latex]
Ответить
Математика
б) в прошлом году фермер джон собрал со своего поля 8ц овощей и отвез их на ярмарку на 4 подводах.в этом году он собрал 9ц овощей.сколько таких же ...
Ответить
Физика
помогите пожалуйста!!!!!  из скольких гвоздей должно было состоять ложе героя, считая, что масса героя 70 кг, острие каждого гвоздя имеет площадь 0...
Ответить