в однородное магнитное поле индукцией 1,5 Тл помещен проводник с током перпендикулярно линиям магнитной индукции. сила Ампера, дейсивующая на проводник, равна 9 H, сила тока в проводнике 10 А. чему равна длина проводника?

Физика

в однородное магнитное поле индукцией 1,5 Тл помещен проводник с током перпендикулярно линиям магнитной индукции. сила Ампера, дейсивующая на проводник, равна 9 H, сила тока в проводнике 10 А. чему равна длина проводника?

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