в однородное магнитное поле индукцией 1,5 Тл помещен проводник с током перпендикулярно линиям магнитной индукции. сила Ампера, дейсивующая на проводник, равна 9 H, сила тока в проводнике 10 А. чему равна длина проводника?
Физика
в однородное магнитное поле индукцией 1,5 Тл помещен проводник с током перпендикулярно линиям магнитной индукции. сила Ампера, дейсивующая на проводник, равна 9 H, сила тока в проводнике 10 А. чему равна длина проводника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По закону Ампера: F = B*I*L Отсюда находим длину проводника: L = F/(BI) = 9/(1,5*10) = 0,6 м. Ответ: 0,6 м.
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