б) в прошлом году фермер джон собрал со своего поля 8ц овощей и отвез их на ярмарку на 4 подводах.в этом году он собрал 9ц овощей.сколько таких же подвод ему нужно,если на каждую подводу он будет грузить на 100кг больше,чем в п...
Математика
б) в прошлом году фермер джон собрал со своего поля 8ц овощей и отвез их на ярмарку на 4 подводах.в этом году он собрал 9ц овощей.сколько таких же подвод ему нужно,если на каждую подводу он будет грузить на 100кг больше,чем в прошлом году ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8ц=800кг на 4 повода 9ц=900кг 1)800/4=200кг на 1 поводе 2)200+100=300 кг на 1 поводе в этом году 3)900/300=3 повода потребуется в этом году Ответ 3 повода
Гость:
8ц=800кг на 4 подвода. Значит, 800:4=200кг грузил в прошлом году на каждый подвод. 200+100=300кг будет грузить в этом году на каждый подвод. 9ц=900кг. 900:300=3 подвода фермеру понадобится чтобы загрузить все овощи. Ответ: 3 подвода
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