б) в прошлом году фермер джон собрал со своего поля 8ц овощей и отвез их на ярмарку на 4 подводах.в этом году он собрал 9ц овощей.сколько таких же подвод ему нужно,если на каждую подводу он будет грузить на 100кг больше,чем в п...

Математика

б) в прошлом году фермер джон собрал со своего поля 8ц овощей и отвез их на ярмарку на 4 подводах.в этом году он собрал 9ц овощей.сколько таких же подвод ему нужно,если на каждую подводу он будет грузить на 100кг больше,чем в прошлом году ?

Автор: Гость