запишите формулы веществ по их названиям оксид меди(2) оксид углерода(2) оксид фосфора(5)
Химия
запишите формулы веществ по их названиям оксид меди(2) оксид углерода(2) оксид фосфора(5)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
оксид меди(2)- [latex]CuO[/latex] оксид углерода(2)- [latex]CO[/latex] оксид фосфора(5)- [latex]P_2O_5[/latex]
Гость:
Оксид меди(2)-CuO,оксид углерода(2)-CO,оксид фосфора(5)-P2O5.
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