запишите формулы веществ по их названиям оксид меди(2) оксид углерода(2) оксид фосфора(5)

Химия
запишите формулы веществ по их названиям оксид меди(2) оксид углерода(2) оксид фосфора(5)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
оксид меди(2)-  [latex]CuO[/latex] оксид углерода(2)-  [latex]CO[/latex] оксид фосфора(5)-  [latex]P_2O_5[/latex]
Гость:
Оксид меди(2)-CuO,оксид углерода(2)-CO,оксид фосфора(5)-P2O5.
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