пожалуйста помогите решить задачу вот она: на шнуре перекинутом через неподвижный блок помещенны грузы массой 0,3 и 0,2кг. с каким ускорением движется система? какова сила натяжения шнура во время движения?
Физика
пожалуйста помогите решить задачу вот она: на шнуре перекинутом через неподвижный блок помещенны грузы массой 0,3 и 0,2кг. с каким ускорением движется система? какова сила натяжения шнура во время движения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если пренебрегаем трением нити о блок, то уравнения динамики в проекциях на оси предполагаемого движения тел: m1g - T = m1a T - m2g = m2a Здесь m1 = 0,3 кг, m2 = 0,2 кг, а - ускорение тел, Т - сила натяжения нитей. Сложив записанные уравнгения, найдем а: [latex]a=\frac{(m_{1}-m_2)g}{m_1+m_2}=2\ m/c^2.[/latex] Подставив это выражение в любое из уравнений, найдем натяжение нити: [latex]T=\frac{2m_1m_2g}{m_1+m_2}=\frac{2*0,3*0,2*10}{0,5}=\ 2,4\ H.[/latex] Ответ: 2 м/с^2; 2,4 Н.
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