Вычислите массу и обьём (н.у) кислорода, образовавшегося в результате разложения перманганата калия (марганцовки) химическим количеством 9 моль.
Химия
Вычислите массу и обьём (н.у) кислорода, образовавшегося в результате разложения перманганата калия (марганцовки) химическим количеством 9 моль.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]2KMnO_4=K_2MnO_4+MnO_2+O_2[/latex] n(KMnO4)=9 моль n(O2)=9/2=4.5 моль V(O2)=4.5*22.4=100.8 л m(O2)=4.5*32=144 г
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