Вычислите массу и обьём (н.у) кислорода, образовавшегося в результате разложения перманганата калия (марганцовки) химическим количеством 9 моль.

Химия

Вычислите массу и обьём (н.у) кислорода, образовавшегося в результате разложения перманганата калия (марганцовки) химическим количеством 9 моль.

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