как в таблице происходит выравнивание чисел?
Экономика
как в таблице происходит выравнивание чисел?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В MS Excel по умолчанию числа выравниваются по правому краю, текст по левому Но при ручном форматировании можно выравнивать как угодно
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