В первый день мотоциклисты проехали 4/7 длины всего маршрута,а за второй день 15% оставшегося расстояния,после чего им осталось проехать ещё 76,5 км.Какова длина намеченного маршрута?

Математика
В первый день мотоциклисты проехали 4/7 длины всего маршрута,а за второй день 15% оставшегося расстояния,после чего им осталось проехать ещё 76,5 км.Какова длина намеченного маршрута?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 76,5 км - это 85% оставшегося расстояния, следовательно 100% - 76,5/85*100=90 (км), т.е. им оставалось проехать всего 90 км 2) 90 км - это 3/7 всего мршрута, следовательно 7/7 маршрута (т.е. весь маршрут) составляет (90*(7/7))/(3/7)=90*(7/7)*(7/3)=(90*7)/3=30*7=210 (км)   Ответ: длина намеченного маршрута 210 км.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
формулы оксидов по их названиям оксид цинка меди(2) фосфора 5
Ответить
Русский язык
Скажите пожалст слова с корнем -лаг -рост
Ответить
География
Объяснить значение слов" товар". "услуга". Кратко сформулируй смысловое различие этих понятий. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
Ответить
Русский язык
даны пары слов. в каких из  них слова состоят из одинаковых звуков? а) лес-сел; б) лес-сьел; в) лес-сель; г) лезь-сель; д) мол-лом; е) пруд-прут . ...
Ответить
Русский язык
5 предложений по теме " вологодские кружева".
Ответить