В первый день мотоциклисты проехали 4/7 длины всего маршрута,а за второй день 15% оставшегося расстояния,после чего им осталось проехать ещё 76,5 км.Какова длина намеченного маршрута?
Математика
В первый день мотоциклисты проехали 4/7 длины всего маршрута,а за второй день 15% оставшегося расстояния,после чего им осталось проехать ещё 76,5 км.Какова длина намеченного маршрута?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 76,5 км - это 85% оставшегося расстояния, следовательно 100% - 76,5/85*100=90 (км), т.е. им оставалось проехать всего 90 км 2) 90 км - это 3/7 всего мршрута, следовательно 7/7 маршрута (т.е. весь маршрут) составляет (90*(7/7))/(3/7)=90*(7/7)*(7/3)=(90*7)/3=30*7=210 (км) Ответ: длина намеченного маршрута 210 км.
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