В первый день мотоциклисты проехали 4/7 длины всего маршрута,а за второй день 15% оставшегося расстояния,после чего им осталось проехать ещё 76,5 км.Какова длина намеченного маршрута?

Математика

В первый день мотоциклисты проехали 4/7 длины всего маршрута,а за второй день 15% оставшегося расстояния,после чего им осталось проехать ещё 76,5 км.Какова длина намеченного маршрута?

Автор: Гость