формулы оксидов по их названиям оксид цинка меди(2) фосфора 5
Химия
формулы оксидов по их названиям оксид цинка меди(2) фосфора 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соответственно: ZnO, CuO, P2O5
Гость:
ZnO,CuO,P2O5-----------вот так.
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