формулы оксидов по их названиям оксид цинка меди(2) фосфора 5

Химия
формулы оксидов по их названиям оксид цинка меди(2) фосфора 5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соответственно: ZnO, CuO, P2O5  
Гость:
ZnO,CuO,P2O5-----------вот так.
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