У первой хозяйки 3 курицы за 3 дня снесли 3 яйца, а у второй 4 курицы за 4 дня снесли 8 яиц.У какой хозяйки куры несутся лучше?
Математика
У первой хозяйки 3 курицы за 3 дня снесли 3 яйца, а у второй 4 курицы за 4 дня снесли 8 яиц.У какой хозяйки куры несутся лучше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3яйца:3курицы=1яйцо вдень 1 курица-у первой хозяйки 8яиц:4курици=2 яйца в день 1 курица у второй хозяйки это значит,что у второй хозяйки курицы несутся лучше
Гость:
У первой хозяйки 3 курицы за 3 дня снесли 3 яйца, следовательно 1 курица несёт 1 яйцо в день 3:3=1 (яйцо) ------------------------------------------------------------------------------------------------ У второй хозяйки 4 курицы за 4 дня снесли 8 яиц, следовательно 1 курица несёт 2 яйца в день 8:4=2 (яйца) I хозяйка < II хозяйка 1 яйцо/день < 2 яйца/день Ответ: у второй хозяйки куры несутся лучше.
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