Сколько структурных частиц содержится в 108 граммах оксида аллюминия?
Химия
Сколько структурных частиц содержится в 108 граммах оксида аллюминия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Опять таки,1 моль оксида - это 102 г,которые содержат 6,02*10 в 23 степени молекул,а 108 г__________________х молекул оксида,откуда х=6,37*10 в 23 степени А теперь,зная формулу оксида (Al2O3),рассуждаем так: а) если в каждой молекуле оксида 2 атома Алюминия,то их в два раза больше,чем молекул оксида,т.е. 6,37*10 в 23 степени*2=12,75*10 в 23 степени(или,если привести к стандарту,то 1,275*10 в 24 степени атомов Алюминия); б) если, --//-- 3 атома Водорода,то - в три раза больше,т.е. 6,37*10 в 23 степени*3=19,12*10 в 23 степени,или 1,912*10 в 24 степени атомов Водорода
Гость:
n(Al)=m/M=108/27=4 моль N(Al)=n*N(a)=4*6*10^23=2.4*10^24 молекул
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