теплоход идет вниз по реке.какова скорость движения теплохода если скорость течения реки 4км/ч,а собственная скорость теплохода в стоячей воде равна 21км/ч
Математика
теплоход идет вниз по реке.какова скорость движения теплохода если скорость течения реки 4км/ч,а собственная скорость теплохода в стоячей воде равна 21км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость реки=4км/ч Скорость теплохода=21 км/ч из этого следует 21+4=25 (км/ч)- скорость теплохода по течению.
Гость:
Vпо теч.=Vсоб.+Vтеч. (Я буквой "V " обозначила скорость) V по теч.=21+4=25(км/ч). Ответ: 25 км/ч.
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