теплоход идет вниз по реке.какова скорость движения теплохода если скорость течения реки 4км/ч,а собственная скорость теплохода в стоячей воде равна 21км/ч

Математика

теплоход идет вниз по реке.какова скорость движения теплохода если скорость течения реки 4км/ч,а собственная скорость теплохода в стоячей воде равна 21км/ч

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