решите пожалуйста (а+1)(а+2)-(а+1)(а-2)-а-1
Алгебра
решите пожалуйста (а+1)(а+2)-(а+1)(а-2)-а-1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex](a+1)(a+2)-(a+1)(a-2)-a-1=a^{2}+2a+a+2-(a^{2}-2a+a-2)-a-1=a^{2}+(2a+a)+2-(a^{2}+(-2a+a)-2)-a-1=a^{2}+3a+2-(a^{2}-a-2)-a-1=a^{2}+3a+2-a^{2}+a+2-a-1=(a^{2}-a^{2})+(3a+a-a)+(2+2-1)=3a+3=3(a+1)[/latex]
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