перетвореня CH больше C2H6 больше C3H8 больше C6H14 больше C6H6 больше C6H5CL больше C6H5OH
Химия
перетвореня CH больше C2H6 больше C3H8 больше C6H14 больше C6H6 больше C6H5CL больше C6H5OH
Ответ(ы) на вопрос:
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CH4+СІ2=СН3СІ+НСІ 2СН3СІ+2Na=C2H6+2NaCl C2H6+Cl2=C2H5Cl+HCl СН3СІ+C2H5Cl+2Na=C3H8+2NaCl C3H8+СІ2=С3Н7СІ+НСІ 2С3Н7СІ+2Na=2C6H14+2NaCl C6H14=C6H6+4H2 C6H6+СІ2=C6H5CL+НСІ C6H5CL+NaOH=C6H5OH+NaCl
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