мне надо сочинение на тему белка

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мне надо сочинение на тему белка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды я гулял по лесу. Погода была солнечная и приятная. Вдруг мне на голову что-то упало и скатилось на снег. Это был орех. Откуда орех зимой? С удивлением я поднял голову вверх и увидел белку. Она уронила свой орех, хотела его поднять, но увидев меня испугалась. Возможно этот орех она несла своим детям, они голодные ждут когда мама прийдёт и кушать принесёт. Чтобы не оставить бельчат без обеда я положил орех на видное место и немного отошёл в сторону. Белочка спрыгнула с дерева и забрала орех. Она посмотрела на меня, будто благодарила. Мне тоже было приятно, что я ей помог.
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