мне надо сочинение на тему белка

Гость: Гость:

Однажды я гулял по лесу. Погода была солнечная и приятная. Вдруг мне на голову что-то упало и скатилось на снег. Это был орех. Откуда орех зимой? С удивлением я поднял голову вверх и увидел белку. Она уронила свой орех, хотела его поднять, но увидев меня испугалась. Возможно этот орех она несла своим детям, они голодные ждут когда мама прийдёт и кушать принесёт. Чтобы не оставить бельчат без обеда я положил орех на видное место и немного отошёл в сторону. Белочка спрыгнула с дерева и забрала орех. Она посмотрела на меня, будто благодарила. Мне тоже было приятно, что я ей помог.