Расставить коэффициенты методом электронного баланса: I2+KOH=KI+KIO3+H20

Химия
Расставить коэффициенты методом электронного баланса: I2+KOH=KI+KIO3+H20
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ст.ок которые поменяли I(0)2+KOH=KI(-)+KI(+5)O3+H20 І(0)2+2е=2І(-) І(0)2-10е=2І(+5) 3I2+6KOH=5KI+KIO3+3H20
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