Расставить коэффициенты методом электронного баланса: I2+KOH=KI+KIO3+H20
Химия
Расставить коэффициенты методом электронного баланса: I2+KOH=KI+KIO3+H20
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ст.ок которые поменяли I(0)2+KOH=KI(-)+KI(+5)O3+H20 І(0)2+2е=2І(-) І(0)2-10е=2І(+5) 3I2+6KOH=5KI+KIO3+3H20
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите задачу: Снижение себестоимости товара составляет 5% в год. Первоначальная себестоимость товара равна 800 рублей. Какой станет себестоимость ...
Математика
время движения подводной лодки на поверхности воды в 20 раз меньше,чем время движения под водой. сколько времени подводная лодка находилась под вод...
Алгебра
Автобус ехал по трассе от пункта А в пункт В со скоростью 80 км/ч. Выехав обратно, он 30 км ехал со скоростью, вдвое меньше первоначальной. Затем о...