Сумма членов бесконечной геометрической прогрессии([latex]b_{n}[/latex]) в 1,5 раза меньше её первого члена. Найдите отношение [latex]\frac{b_{3}}{b_{5}}[/latex].

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Если я Вас проавильно поняла, то речь идет о бесконечно убывающей прогрессии? Тогда воспользуйтесь формулой суммы S = b1/(1-q) Делим первый член на сумму, получаем 1 - q = 1,5 q = -0,5 Зная первый член и знаменатель прогрессии, находите его третий и пятый члены.