Оператор набрал текст за три дня. Впервый день он набрал 40% всего текста, во второй день-21 страницу. В третий день ему осталось всего 25% текста. Сколько страниц содержиттекст?

Математика

Оператор набрал текст за три дня. Впервый день он набрал 40% всего текста, во второй день-21 страницу. В третий день ему осталось всего 25% текста. Сколько страниц содержиттекст?

Автор: Гость