Оператор набрал текст за три дня. Впервый день он набрал 40% всего текста, во второй день-21 страницу. В третий день ему осталось всего 25% текста. Сколько страниц содержиттекст?

Математика
Оператор набрал текст за три дня. Впервый день он набрал 40% всего текста, во второй день-21 страницу. В третий день ему осталось всего 25% текста. Сколько страниц содержиттекст?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть весь текст содержит - х стр., тогда в первый день - х*0,4 стр. во второй день 21 стр. а в третий - х*0,25 стр. получим уравнение: х*0,4+21+х*0,25=х 0,35*х=21 х=21:0,35 х=60 страниц Ответ: 60 страниц содержит текст
Гость:
40+25=65% (процентное соотношение страниц за 1 и 2 дни ) 100 - 65 = 35% (процентное соотношение 21 страницы) 35/21= 1,7 (процентное соотношение 1 страницы) 40*1,7=68 (количество страниц за 1 день) 25*1,7=42,5 (количество страниц, оставшиеся на 3 день) 68+21+42,5=131,5 (количество страниц, содержащееся в тексте) 
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