сочинение рассуждение на тему проблема взаимосвязи человека и природы по тексту солоухина:посадить в землю зернышко...
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сочинение рассуждение на тему проблема взаимосвязи человека и природы по тексту солоухина:посадить в землю зернышко...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек тесно связан с природой, но есть и некоторые проблемы в отношениях. Человек всё чаще подвергает природу опасности: вырубает леса, засоряет реки и озёра.
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