Напишите уравнения реакций термического разложения а)нитрата аммония б) нитрита аммония в) дихромата аммония.
Химия
Напишите уравнения реакций термического разложения а)нитрата аммония б) нитрита аммония в) дихромата аммония.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)t<270 C NH4NO3 (стрелочка)N2O +2Н2О t>270 C ИЛИ (детонация ) 2NH4NO3 (стрелочка) 2N2+O2+4H2O б) NH4NO2 = N2 + 2H2O в) (NH4)2 Cr2O7 = Cr2O3 + N2 + 4H2O
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